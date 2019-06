Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit fünf Verletzten auf der BAB 2

Bielefeld (ots)

AK/ Bielefeld -Herzebrock- BAB 2

Am 07.06.2019, gegen 16.30 Uhr, kam es auf der BAB 2, zwischen den Anschlussstellen Herzebrock-Clarholz und Rheda-Wiedenbrück, Richtung Hannover, zu einem Verkehrsunfall, bei dem fünf Menschen leicht verletzt und sieben Fahrzeuge beschädigt wurden. Zu der Karambolage kam es, weil eine 26-jährige Pkw-Fahrerin ihren Renault verkehrsbedingt abbremsen musste. Eine ebenfalls 26-jährige Golf-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. In der Folge kollidierten fünf weitere Pkw miteinander. Die fünf Leichtverletzten wurden zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Sechs Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 60.000,- Euro. Die Staulänge betrug maximal sechs Kilometer.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell