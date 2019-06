Polizei Bielefeld

POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld zum Einsatz einer Mordkommission nach Auffinden eines männlichen Leichnams in Herford-Hiddenhausen

Bielefeld (ots)

SR/ Bielefeld/ Herford Hiddenhausen - Im Rahmen der Ermittlungen der Mordkommission "Eilshausen" ergab sich ein weiterer Tatverdacht gegen einen 32-jährigen deutsch-türkischen Staatsangehörigen aus Herford. Wie berichtet, befindet sich seit dem 01.06.2019 ein 30-jähriger Tatverdächtiger aus Herford in Untersuchungshaft. Der 32-Jährige, bei dem es sich um einen Familienangehörigen des bereits Inhaftierten handelt, wurde am Donnerstag, 06.06.2019, vorläufig festgenommen und auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld heute, 07.06.2019, dem zuständigen Haftrichter am Amtsgericht Bielefeld zugeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen Mordes gegen den Beschuldigten. Der 32-Jährige befindet sich in Haft. Die Ermittlungen dauern an.

