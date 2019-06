Polizei Bielefeld

POL-BI: Raub an Stadtbahnhaltestelle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Ein bislang unbekannter Räuber hat am Donnerstag, 06.06.2019, eine ältere Dame an der Stadtbahnhaltestelle "Wittekindstraße" überfallen.

Die 84-jährige Bielefelderin hatte am Donnerstagabend mit ihrem Rollator eine Stadtbahn der Linie 3 in Richtung Babenhausen Süd benutzt. Gegen 18:05 Uhr verließ sie an der unterirdischen Haltestelle "Wittekindstraße" die Bahn und wollte einen Fahrstuhl benutzen. Dieser sollte sie zum Ausgang an der Einmündung Jöllenbecker Straße und Siegfriedstraße bringen.

Während die ältere Dame in der unteren Etage auf den Fahrstuhl wartete, tauchte plötzlich ein Mann von hinten auf. Dieser versuchte der 84-Jährigen ihr goldfarbenes Armband vom Handgelenk zu reißen. Dies gelang dem Räuber erst nach einigem Zerren, wobei er unverständlich fluchte. Er flüchtete mit dem Armband über die Treppe in Richtung Ausgang.

Die Beschreibung des Tatverdächtigen:

Männlich, circa 170 cm groß, etwa 30 Jahre alt. Er trug kurze Haare und einen grauen Pullover.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

