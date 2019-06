Polizei Bielefeld

POL-BI: Versuchter Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bielefeld (ots)

Bielefeld - DT / Bielefeld-Stieghorst

Dank zusätzlich angebrachter Sicherungen an Türen und Fenstern scheiterte in der Nacht zu Donnerstag, den 06.06.2019, ein Einbruch in Stieghorst.

In der Nachtzeit von Mittwoch auf Donnerstag versuchten unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus in der Osningstraße einzusteigen. Sie hebelten vergeblich an der Haustür sowie an einem hoch gelegenen Fenster. Die Hauseigentümer hatten zuvor zusätzliche Sicherungen an den Türen und Fenstern des Hauses angebracht. Diese verhinderten den unbefugten Zugang und die Täter konnten das Gebäude nicht betreten.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Bielefeld auf die Möglichkeit der kostenlosen Beratung durch das Kommissariat Kriminalprävention hin. Die Berater für den technischen Einbruchschutz geben Ihnen wertvolle Verhaltenstipps und praxisrelevante Informationen zu Sicherungsmöglichkeiten Ihres Gebäudes. Kontaktaufnahme unter Tel.: 0521 58372550

Hinweise zum versuchten Einbruch unter: Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / Tel.: 0521 545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell