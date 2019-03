Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Brückengeländer erheblich beschädigt

Gronau (ots)

Einen Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro hat ein Autofahrer bei einem Unfall in Gronau hinterlassen: Der Unbekannte geriet in der Nacht zum Freitag von der Fahrbahn der Spinnereistraße (K 25) ab und prallte in Höhe der Dinkel gegen ein Brückengelände. Es wies auf einer Länge von rund 100 Metern Beschädigungen auf. Der Verursacher entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachgekommen zu sein. Lackspuren deuten darauf hin, dass der Schaden durch ein rotes Fahrzeug entstanden sein könnte. Die Polizei bittet um Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

