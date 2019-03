Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Bach mit Öl belastet

Gescher (ots)

Öl haben Unbekannte in ein Gewässer in Gescher eingeleitet. Die Verunreinigung des Baches Siepe trat am Sonntagnachmittag zutage. Wie groß die eingeleitete Menge Öl war, stand zunächst nicht fest. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre. Die Ermittlungen zum Verursacher laufen; Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

