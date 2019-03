Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Amphetamin genommen und Auto gefahren

Vreden (ots)

Unter Drogeneinfluss steuerte in der Nacht zum Montag in Vreden ein Autofahrer seinen Wagen. Polizeibeamte kontrollierten den 34-Jährigen, als er gegen 00.35 Uhr auf der Beatrixstraße unterwegs war. Ein Drogentest schlug positiv an auf Amphetamin. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, ein Arzt entnahm dem Rosendahler eine Blutprobe.

