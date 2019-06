Polizei Bielefeld

POL-BI: B 66: Auto von Stein getroffen

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Ubbedissen - In Ubbedissen hat eine Gruppe Jugendlicher am Donnerstag, 06.06.2019, Steine von einer Brücke auf die vierspurige Kraftfahrstraße geworfen und einen mit vier Personen besetzten Pkw beschädigt. Beamte des Verkehrskommissariats 2 haben die Ermittlungen aufgenommen und bitten um Zeugenhinweise.

Die Polizei warnt ausdrücklich, dass es sich dabei um keinen Streich handelt!

Weil die Unfallgefahren und ein Verletzungsrisiko für Autofahrer und andere Verkehrsteilnehmer sehr hoch sind werden diese Taten auch als Straftat - nämlich als ein "Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr" - eingestuft.

Am Donnerstagabend fuhr ein 56-jähriger Bielefelder mit seinem VW Golf auf der Lageschen Straße in Richtung stadtauswärts. Mit ihm befanden sich drei Beifahrerinnen in seinem Pkw. Der 56-Jährige benutzte gegen 21:35 Uhr den rechten Fahrstreifen der B 66.

Ihn Höhe der Brücke Bollstraße fuhr ein anderer Autofahrer auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Leopoldshöhe. Zeitgleich erkannte der Golf Fahrer etwa vier bis fünf Jugendliche auf der Brücke. Mit Erschrecken sah er, wie sie Steine von der Brücke warfen. Kurzzeitig dachte er an ein Ausweichen auf den linken Fahrstreifen, doch dort befand sich bereits der andere Pkw. Deshalb bremste er seinen Golf ab. Trotzdem wurde der Wagen von einem Stein getroffen.

Alle vier Insassen blieben in dem VW Golf unverletzt. Wobei erkennbar war, dass zwei Mitfahrerinnen unter dem Eindruck des Erlebten standen. An der Windschutzscheibe entstand eine etwa im Durchmesser 16 cm große Beschädigung. Den Schaden schätzten Polizeibeamte auf 700 Euro. Streifenwagen fahndeten im Anschluss an die Tat im Umfeld der Bollstraße. Sie trafen die tatverdächtigen Jugendlichen nicht mehr an.

Die Beschreibung der Tatverdächtigen:

Die vier bis fünf männlichen Personen sollen Kinder oder Jugendliche, im Alter zwischen 12 und 16 Jahren, sein. Ihr Erscheinungsbild wirkte südländisch. Sie hatten schwarze Haare und die meisten trugen Shorts.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Besonders interessant könnten für die Polizei die Angaben des unbekannten Autofahrers auf dem linken Fahrstreifen neben dem VW Golf sein.

Hinweise bitte unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 2 / 0521/545-0

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell