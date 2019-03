Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit entgegenkommenden PKW

Einbeck (ots)

Einbeck, Altendorfer Tor - Barumstraße Sonnabend, 30.03.2019, 11.30 Uhr

Einbeck, bit

Ein 70-jähriger PKW-Führer aus Dassel befuhr mit seinem PKW Hyundai das Altendorfer Tor stadtauswärts und übersah beim Linksabbiegen in die Barumstraße einen entgegenkommenden Polo einer 75-jährigen Einbeckerin. Es kam zum Zusammenstoß im Einmündungsbereich. Am PKW des Verursachers entstand ein Schaden i. H. v. ca. 4000 EUR. Am Fahrzeug der Einbeckerin entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Der Verkehrsverstoß wurde vor Ort geahndet.

