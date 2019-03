Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebesgut aufgefunden

Einbeck (ots)

Eimen-Mainzholzen, Wasserfuhr Freitag, 29.03.2019, 13.00 Uhr

Einbeck, bit

Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer stellte in der Nacht einen Mercedes Sprinter mit einem Pferdetransportanhänger in der Straße Wasserfuhr in Mainzholzen ab. Das auffällige Gespann stammt aus einem vorherigen Einbruchdiebstahl in einen Einbecker Installationsbetrieb. Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrzeugführer oder dem Gespann geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Einbeck zu melden.

