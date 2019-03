Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Wildunfall mit leicht verletzter Person

Northeim (ots)

Northeim, B 241 zwischen Hammenstedt und Northeim, Freitag, 29.03.19, 17.10 Uhr Northeim (schw) - Am Freitag, 29.03.19, 17.10 Uhr befuhr eine 49-jährige Northeimerin mit ihrem Pkw Alfa Romeo die B 241 aus Richtung Hammenstedt kommend in Richtung Northeim, als plötzlich ein Wildschwein ihre Fahrspur kreuzte. Die 49-jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Wildschwein nicht verhindern und wurde mit leichten Verletzungen dem Krankenhaus Northeim zugeführt. Das Wildschwein verendete vor Ort. An dem Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- EUR

