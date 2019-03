Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Nach Parkplatzunfall unerlaubt entfernt

Northeim (ots)

Katlenburg-Lindau, Osteroder Straße, Do. 28.03.19, 14.55 Uhr - 18.35 Katlenburg-Lindau (schw) - Am Donnerstag, 28.03.19, 14.55 Uhr stellte eine 54-jährige Fahrzeugführerin ihren Pkw Citroen auf einem öffentlichen Parkplatz hinter einer dort befindlichen Bankfiliale in der Osteroder Straße, in Katlenburg-Lindau ab. Als sie diesen gegen 18.35 Uhr wieder in Betrieb nehmen wollte, stellte sie eine Beschädigung am hinteren Stoßfänger fest. Die Schadenshöhe beträgt ca. 500,- EUR. Ein Unfallverursacher gab sich nicht zu erkennen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Northeim oder Katlenburg-Lindau in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Pressestelle



Telefon: 05551/7005 200

Fax: 05551/7005 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell