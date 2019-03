Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Telefonanschluss beschädigt

Northeim (ots)

Northeim, Breite Straße, Freitag, 29.03.19, 17.00 Uhr Northeim (schw) - In einem bislang unbekannten Tatzeitraum beschädigten unbekannte Täter einen an der Hauswand in der Breiten Straße, in Northeim angebrachten Telefonanschluss. Die Täter rissen den Endverzweiger des Telefonhausanschlusses von der Wand und verursachten damit an der Abdeckung des Telefonanschlusses und an der Hauswand Sachschaden in Höhe von ca. 50,- EUR. Hinweise auf den oder die Täter liegen bislang nicht vor.

