Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Hochsitz sabotiert

Offenbach-Hundheim (ots)

Zehn Holzschrauben sind mit den Spitzen nach oben in die Sitzfläche eines Hochsitzes geschraubt worden. Da sie etwa acht Zentimeter herausragten, hat die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Der Hochsitz steht am Waldrand in der Nähe des Modellflugplatzes. Die Tatzeit wird zwischen Freitag, den 03. und Dienstag, 07. Mai 2019 angenommen. Die Polizeiinspektion Lauterecken bittet um Hinweise zu Fahrzeugen oder Personen, die in der Nähe des Objektes gesehen wurden unter Telefon-Nummer 06382 9110.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell