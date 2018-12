POL-NOM: Verkehrsunfall - Zwei Fahrzeuginsassen verletzt

Northeim (ots) - Northeim, Westliche Entlastungsstraße - Mittwoch, 05.12.2018, gegen 22.50 Uhr

NORTHEIM (fal) - Am Mittwoch gegen 22.50 Uhr kam es auf der westlichen Entlastungsstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuginsassen verletzt wurden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 22.000 Euro.

Ein 21 Jahre alter Fahrer eines Lieferwagens aus dem Raum Magdeburg war auf der Entlastungsstraße vom Sollingtorkreisel in Richtung Berliner Allee unterwegs. In der langgezogenen Rechtskurve vor der Einmündung Sülbendweg setzte er trotz Gegenverkehr zum Überholen eines Lkw mit Anhänger an. Es kommt zum frontalen Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Pkw einer 56 Jahre alten Moringerin. Die 56-Jährige und ihre Beifahrerin, eine 54 Jahre alte Frau aus Moringen, wurden bei dem heftigen Aufprall verletzt.

Die beiden Verletzten wurden mit RTW in das Northeimer Krankenhaus gefahren. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

