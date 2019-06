Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Steinmarder randaliert auf Terrasse

Kirchen (Sieg) (ots)

Ein am Ottoturm in Kirchen (Sieg) wohnendes Ehepaar rief die Polizei um Hilfe, weil ein "wildes Tier mit Dose auf dem Kopf" - so der O-Ton der Meldung - ein riesiges Tohuwabohu auf der Terrasse veranstalte. Die eingesetzte Streife entdeckte einen Steinmarder in Notlage, weil dessen Kopf in einem Joghurtbecher steckte. Da das Tier offenbar nichts mehr sah und so von seinem Umfeld nichts mehr mitbekam, gelang es einem Beamten, den Joghurtbecher zu ergreifen und den Marder mit einer kräftigen Schleuderbewegung aus diesem zu befreien. Auf diesen Schreck hat er sich dann vermutlich erst einmal einen Kabelstrang am nächstbesten Auto gegönnt.

