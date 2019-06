Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Zweiradkontrolle der PI Neuwied am Parkplatz Jahnplatz

Neuwied (ots)

Am 20.06.2019 in der Zeit zwischen 09.30 und 16.30 Uhr führten Beamte der Zweiradkontrollgruppe der PD Neuwied mit Unterstützung durch speziell geschulte Beamte aus anderen rheinland-pfälzischen Polizeipräsidien eine Verkehrskontrolle an der B42 auf dem Parkplatz "Jahnplatz" durch. Hierbei wurden insgesamt 82 Motorräder und ein Pkw kontrolliert. Vier Motorräder und der Pkw wiesen derart gravierende Veränderungen bzw. Mängel auf, dass die Fahrt an der Kontrollstelle beendet war. Gegen zwölf weitere Fahrzeugführer wurden Verwarnungsgelder verhängt, zumeist wegen unzulässiger Helme oder unzulässigen Fahrzeuganbauteilen. Insgesamt ist jedoch festzuhalten, dass der Großteil der angehaltenen Verkehrsteilnehmer mit völlig ordnungsgemäßen Fahrzeugen unterwegs und gut gelaunt war.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neuwied/Rhein

PHK Bleidt

Telefon: 02631-8780



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell