Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Sachbeschädigung an Fahrzeug

Münchweiler (ots)

Am Samstag, 20.04.2019 in der Zeit zwischen 23.15 Uhr und 23.30 Uhr, kam es in der Marx-Wadle Straße zu einer Sachbeschädigung an einem geparkten Pkw. Eine Zeugin hörte auf der Straße 2 Jugendliche und kurz darauf ein lautes Geräusch. Am nächsten Morgen stellte der 39-jährige Geschädigte fest, dass der Außenspiegel an seinem Mercedes A-Klasse abgetreten wurde. Hinweise bitte an die Polizei Pirmasens unter 06331-5200 oder pipirmasens@polizei.rlp.de.

