Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Pirmasens (ots)

Am Ostersonntag, 21.04.2019 gegen 10.00 Uhr, kam es in der Lemberger Straße in Höhe des Schwimmbades zu einem Auffahrunfall. Ein 38-jähriger Pkw-Fahrer hielt an der dortigen Fußgängerampel an; ein 81- jähriger Pkw-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 5000 Euro. Der 38-jähriger wurde leicht verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell