Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand eines leerstehenden Mehrfamilienhauses

Pirmasens (ots)

Aus noch unbekannter Ursache geriet gegen 12:49 Uhr der Dachstuhl eines leerstehenden Mehrfamilienhauses in der Landauer Straße in Brand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Um die Löscharbeiten zu ermöglichen, musste ein Teil der Landauer Straße gesperrt werden. Eine Brandstiftung kann derzeit nicht ausgeschlossen werden. Ermittlungen wurden durch die Kriminalpolizei aufgenommen und dauern noch an.

