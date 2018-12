POL-PPMZ: Versuchter Enkeltrick

Mainz-Hechtsheim (ots) - Donnerstag, 06.12.2018, 15:55 Uhr

Auch in der Weihnachtszeit sind Betrüger mit dem Enkeltrick aktiv. Eine 80-Jährige bekommt einen Anruf einer weiblichen Person. Diese fragt, wie üblich für diese Masche, ob die Angerufene 80-Jährige weiß, wer am Telefon ist. Nachdem sie das verneint, gibt die Anruferin an, die "Bettina" zu sein. Der 80-Jährigen ist der Name aus ihrem Umfeld bekannt und die Anruferin gibt deshalb vor, diese zu sein. Sie würde sich angeblich jetzt in Mainz bei einem Notar befinden. Dort möchte sie den Kauf einer Eigentumswohnung durchführen. Um 4.000 Euro Verzugszinsen nicht bezahlen zu müssen, braucht sie ihre finanzielle Unterstützung. Die 80-Jährige gibt allerdings an, kein größeres Vermögen zu besitzen. Die Anruferin entgegnet darauf, zum Kaffee zu kommen und legt auf.

Hinweis: Für weitere Informationen zum Thema "Enkeltrick" nutzen Sie bitte folgenden Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/29763/3848259

