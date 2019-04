Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Pressemeldung der Polizeiinspektion Zweibrücken vom 21.04.2019; Kleinbundenbach/Alleinunfall mit leichtverletzter Person

Zweibrücken (ots)

Am Samstag, 20.04.2019, 21.30 Uhr befuhr ein 19-jähriger Seat-Fahrer aus dem Landkreis mit seinem PKW die L 468 von Kleinbundenbach kommend in Richtung Käshofen. Infolge Unachtsamkeit geriet er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend kam der PKW auf der rechten Seite der Fahrbahn auf dem Grünstreifen zum Stehen. Der PKW, an welchem wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 1000.- Euro entstand, wurde abgeschleppt. Der Unfallfahrer wurde beim Unfallhergang leicht verletzt und vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

