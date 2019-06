Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Presseerstmeldung - Dachstuhlbrand nach Blitzeinschlag

Bad Hönningen (ots)

Gegen 15:25 Uhr wurde der Polizei in Linz ein Blitzeinschlag in den Dachstuhl eines Wohnhauses in der Sprudelstraße in Bad Hönningen gemeldet. Nach bisherigem Stand befanden sich zum Zeitpunkt des Blitzeinschlag keine Personen im Haus. Der Dachstuhlbrand ist durch die vor Ort eingesetzten Feuerwehren bereits unter Kontrolle. Der Einsatz ist am Laufen.

Eine entsprechende Nachmeldung wird erfolgen.

