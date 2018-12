Neuwied (ots) - In der Zeit vom Sonntag, den 02.12.2018, 00:30 Uhr bis Montag, den 03.12.2018, 08:15 Uhr brachen unbekannte Täter in einen Autohandel in der Aubachstraße ein. Zutritt verschafften sie sich durch das Hochschieben eines Rolltors. In der Halle wurden diverse Metallschränke geöffnet und die Festplatte der Videoanlage, Modell ZOSI, sowie aus dem Büro ca. 30,- Euro Münzgeld entwendet. Hinweise nimmt die Polizei Neuwied unter 02631/878-0 oder per Mail kineuwied@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neuwied/Rhein



Telefon: 02631-878-0

www.polizei.rlp.de/pd.neuwied



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell