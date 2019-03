Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: In Keller eingebrochen

Pirmasens (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde in der Winzler Straße in einen Keller eingebrochen. Die Hausmeisterin des Mehrfamilienhauses teilte der Polizei mit, dass die Türen zweier Kellerabteile sowie im Treppenhaus der Zugang zum Dachboden aufgebrochen wurden. Nach Angaben der Mitteilerin entwendeten der oder die Diebe zwei Kisten mit Büchern und Bildern. Über den Wert des Diebesgutes wurde nichts bekannt.

