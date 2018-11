POL-CUX: Einbrüche in Kindergärten + Diebstahl eines Holzspalters + Zigarettenautomaten von Hauswänden gehebelt

Cuxhaven (ots) - Einbrüche in Kindergärten in Sellstedt und Wehdel

Bereits in der Nacht zu Samstag (24.11.2018) brachen unbekannte Personen in die Kindertagesstätte "Sellster Kinnerhus", in der Straße "Zum Krummvordel", in Sellstedt, ein. Zuvor brachen sie ein Fenster auf. Nach ersten Erkenntnissen entkamen der oder die Täter mit einem Thermometer und einem Babyphone. An dem letzten Wochenende wurde auch in die Kindertagesstätte "Wehdeler Butscherhaus", in der Straße " An der Schule", in Wehdel, eingebrochen. Dort wurde eine Tür aufgebrochen. Es wurde vermutlich eine geringe Summe Bargeld entwendet. Die Schadenhöhe ist noch unbekannt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Schiffdorf zu wenden (Tel.: 04706 / 9480).

++++++++++++

Diebstahl eines Holzspalters

Schiffdorf. Bereits in der vergangenen Woche entwendete jemand aus einer unverschlossenen Scheune im Dammheider Weg, in Altluneberg, einen roten Holzspalter (BGU HS-7 Classic). Die Tat ereignete sich am Mittwoch oder Donnerstag. Der Schaden beträgt mehrere hundert Euro.

++++++++++++

Zigarettenautomaten von Hauswänden gehebelt

Hagen im Bremischen/Schiffdorf. In der Nacht zu Samstag (24.11.2018) hebelten unbekannte Personen auf einem Tankstellengelände in der Lindenstraße, in Wulsbüttel, einen Zigarettenautomaten von einer Wand. Gleiches passierte in Sandstedt, in der Osterstader Straße. Dort wurde ein Automat von der Wand einer dortigen Gaststätte gehebelt. In der Nacht zu Sonntag (25.11.2018) brach jemand in der Wesermünder Straße, in Wehdel, einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand und entwendete diesen. Inzwischen wurde ein aufgebrochener Zigarettenautomat auf einem Pendlerparkplatz an der A-27, in Höhe der Abfahrt Stotel, in der Speckjer Straße, in Loxstedt, aufgefunden. Über die Schadenhöhe ist noch nichts bekannt. Die Sachschäden sind allerdings erheblich. Hinweise nimmt die Polizei Schiffdorf unter Tel.: 04706 / 9480 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cuxhaven

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Anke Rieken

Telefon: 04721/573-404

http://ots.de/PI0z7T

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell