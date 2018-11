POL-CUX: Geestland/ OT Bad Bederkesa - Fahranfänger berauscht unterwegs

Cuxhaven (ots) - Am 24.11.2018, gegen 21:27 Uhr, stellten Beamte des PK Geestland im Rahmen einer Verkehrskontrolle fest, dass ein 35-jähriger Geestländer mit seinem Ford Focus scheinbar unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilgenommen hat. Erste Atemalkoholtests ergaben einen Wert von 0,48 Promille. Da der Fahrzeugführer erst seit Juni diesen Jahres im Besitz der Fahrerlaubnis ist und somit zu den sogenannten Fahranfängern zählt, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Für Fahranfänger gilt in der Probezeit ein absolutes Alkoholverbot am Steuer. Verstößt ein Führerscheinneuling gegen dieses, treffen ihn harte Sanktionen.

