POL-CUX: Einbrecher entkommen mit Schmuck und Bargeld + 56-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Cuxhaven (ots) - Einbrecher entkommen mit Schmuck und Bargeld

Geestland. Am gestrigen Donnerstag (22.11.2018) haben sich unbekannte Täter durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Industriestraße in Lintig verschafft. In dem Haus wurden die Räumlichkeiten nach Diebesgut durchsucht. Die Täter konnten Schmuck und Bargeld auffinden und damit entkommen. Die Schadenhöhe steht noch nicht fest. Der Einbruch dürfte sich nach bisherigen Erkenntnissen in der Zeit zwischen 10:15 Uhr und 18:15 Uhr ereignet haben. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern machen können oder denen im Tatzeitraum verdächtige Fahrzeuge in der näheren Umgebung aufgefallen sind, werden gebeten, sich an die Polizei Geestland (Tel.: 04743 / 9280) zu wenden.

56-Jährige bei Auffahrunfall leicht verletzt

Cuxhaven. Am Donnerstagnachmittag (22.11.2018) gegen 16:55 Uhr verringerte ein 63-jähriger Opel Corsa-Fahrer verkehrsbedingt vor einer Ampel auf der Cuxhavener Chaussee, Ecke Alte Marsch, die Geschwindigkeit. Offenkundig übersah dies ein 46-jähriger Renault Trafic-Fahrer, der ebenfalls in Richtung Otterndorf unterwegs war, und fuhr auf. Die 56-jährige Beifahrerin in dem Opel zog sich leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 3.000 Euro. Unfallzeugen werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven zu wenden (Tel.: 04721 / 5730).

