POL-CUX: Einbrecher weiter aktiv

Cuxhaven (ots) - Wurster Nordseeküste. Am Freitag (23.11.2018) brachen unbekannte Täter im Zeitraum zwischen 11:30 Uhr und 18 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße "Oberende" in Midlum ein. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufbrechen eines Badezimmerfenster Zutritt. In dem Haus durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Nach bisherigen Erkenntnissen konnten die Täter mit vorgefundenem Bargeld entkommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Tat oder zu den Tätern machen können, oder die verdächtige Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich an das Polizeikommissariat Geestland (Tel.: 04743 / 9280) zu wenden.

Zu einer weiteren Tat ist es im Zeitraum vom 10.11.2018 bis zum 24.11.2018 gekommen. Hier verschafften sich unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür Zutritt in ein derzeit unbewohntes, ehemaliges Bauernhaus in der Straße Spiekaer Südermarren. Aus dem Haus entwendeten die Täter u.a. einen Gefrierschrank und eine Waschmaschine. Ferner montierten sie Module einer Solaranlage vom Dach ab und nahmen auch den dazugehörigen Inverter mit. Der genaue Tattag ist noch unklar. Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich an die Polizei Cuxhaven (Tel.: 04721 / 5730) zu wenden.

