Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Außenspiegel und Beifahrertür an geparktem Mini beschädigt

Pirmasens (ots)

Ein am Samstagabend in der Christiansgasse geparkter Mini Cooper wurde in der Zeit von 18:30 Uhr bis 22:10 Uhr, von einem vermutlich vorbeifahrenden Pkw am rechten Außenspiegel und Beifahrertür beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern war der Unfallverursacher weitergefahren. Die Polizei bittet um weitere Hinweise zum Unfall.

