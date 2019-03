Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kornnatter verirrt sich in Kleidercontainer

Pirmasens (ots)

Am Montagmorgen, gegen 08:00 Uhr, entdeckte ein Passant eine Schlange in der Einwurfsklappe eines Kleidercontainers, der im Stadtteil Husterhöhe aufgestellt ist. Wie das Tier dorthin kam ist nicht bekannt. Bei den derzeit herrschenden kühlen Temperaturen ist es denkbar, dass das Reptil dort vor der Kälte Schutz suchte. Zusammen mit Mitarbeitern der Stadt Pirmasens wurde die Schlage, eine ungifti-ge Kornnatter, die auch als klettergewandt charakterisiert wird, geborgen und zum Reptilium Landau in Obhut gegeben.

