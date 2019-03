Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vom Winde verweht - Anhänger stürzt um

Hermersberg (ots)

Am gestrigen Sonntagnachmittag befuhr ein Pkw-Fahrer mit seinem Auto die L 474 aus Hermersberg kommend in Richtung Höheinöd. Am Fahrzeug hatte er einen leeren Anhänger mit Aufbau angehängt. Aufgrund des starken Windes und trotz langsamer Geschwindigkeit, hebelte der Wind den Anhänger aus, warf ihn um und trennte ihn von der Anhängerkupplung. Am Hänger entstand ein Schaden in Höhe 500 Euro. Das Fahrzeug konnte anschließend nur durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

