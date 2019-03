Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kennzeichen an Pkw gestohlen

Maßweiler (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind in Maßweiler im Griesweg die beiden amtlichen Kennzeichen an einem privaten Pkw gestohlen worden. Das Fahrzeug war in einer privaten Hofeinfahrt abgestellt gewesen. Zeugen die hierzu Angaben machen können, mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

