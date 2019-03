Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Geldbörse im Einkaufsmarkt

Waldfischbach-Burgalben (ots)

In einem Einkaufsmarkt in Burgalben wurde einer Frau am vergangenen Samstagnachmittag ihre Geldbörse gestohlen. Die Frau hatte diese in ihrer Handtasche im Einkaufswagen liegen. In einem kurzen unbeobachteten Augenblick wurde der Geldbeutel aus der Tasche entwendet. Papiere aus der Börse der Frau, konnten zu einem späteren Zeitpunkt im Ortsteil Waldfischbach auf einem Parkplatz dann aufgefunden werden.

Zeugen die hier etwas beobachtet haben mögen sich bitte bei der Polizei in Waldfischbach unter 06333 9270 melden.

