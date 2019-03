Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Verkehrsunfälle nach Graupel-Niederschlag

Pirmasens (ots)

Ein heftiger Graupel- und Schneeniederschlag am Montagmorgen zwischen 07:00 Uhr und 08:00 Uhr im Stadtgebiet und Teilen des Landkreises erwischte die Autofahrer im Berufsverkehr unerwartet. Binnen kurzer Zeit wurden der Polizei mehrere wetterbedingte Unfälle gemeldet. Es blieb größtenteils bei Blechschäden. Bei zwei Unfällen verletzten sich die Fahrer leicht. So kamen die meisten Autofahrer wegen Eis-Glätte von der Straße ab, schrammten in die Mittel- oder Seitenleitplanken, oder fuhren in den Straßengraben. Größere Schäden entstanden als ein Sattelzug auf der B 10 in Fahrtrichtung Landau zwischen Husterhöhe und Haseneck gegen die Mittelleitplanke fuhr und den linken Fahrstreifen blockierte. In einem weiteren Fall krachte eine 33-jährige Fahrerin mit ihrem BMW bei der Auffahrt zur A 8 bei Winzeln in die Mittelleitplanke, nachdem sie einen anderen Pkw gerade überholt hatte. Bei dem Anstoß verletzte sich die Frau leicht. Ihr Wagen musste wegen starker Beschädigung abgeschleppt werden.

