Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geparkten Mini beschädigt und unerkannt weitergefahren

Rodalben (ots)

Am Freitagnachmittag, gegen 15:40 Uhr, wurde in der Hauptstraße ein vor einem Lottogeschäft kurz geparkter Mini One von einem ausparkenden silberfarbenen VW Golf beschädigt. Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fuhr die Unfallverursacherin weiter. Weil sich Zeugen das Kennzeichen merken konnten, wurde die Golf-Fahrerin später ermittelt. Gegenüber der Polizei gab die Frau an den Unfall nicht bemerkt zu haben.

