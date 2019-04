Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Unfallflucht

Einbeck (ots)

Einbeck (TMü)

37574 Einbeck, Beverstr. 26

Diniestag, 16.04.19, zw. 15.35 Uhr und 16.05 Uhr

Ein 49-jähriger Einbecker parkte am Dienstag Nachmittag seinen Pkw, Opel Corsa, grau, in der Parkbucht in der Benser Str., Höhe Nr.26

Als er ca. 30 min. später zum Pkw zurückkam stellte er fest, dass in der Zwischenzeit ein unbekannter Fahrzeugführer den geparkten Pkw beschädigt und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt hatte.

Am beschädigten Pkw ist ein Schaden von ca. 1000,- Euro entstanden.

Zeugen, die Hinweise auf diesen verursachenden Pkw, möglicherweise rot, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Einbeck, Tel.: 05561-949780 zu melden.

