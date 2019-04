Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall - Beifahrerin leicht verletzt

Northeim (ots)

Kreisstraße 421, Kreuzung Sudheim/Bühle - Montag, 15.04.2019, 12.10 Uhr

SUDHEIM (fal) - Am Montag gegen 08.10 Uhr kam es im Kreuzungsbereich K 421/Bühler Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Beifahrerin leicht verletzt wurde. Insgesamt entstand ein Sachschaden von ca. 5.300 Euro.

Ein 56 Jahre alter Mann aus Nörten-Hardenberg war mit einem Sprinter auf der Kreisstraße in Richtung Levershausen unterwegs. Im Kreuzungsbereich bog er nach rechts in Richtung Bühle ab. Anschließend wendete er das Fahrzeug und fuhr wieder in den Kreuzungsbereich ein. Hier kam es zur Kollision mit dem Pkw eines 28 Jahre alten Mannes aus Elvershausen, der auf der Kreisstraße in Richtung Levershausen unterwegs war. Durch den seitlichen Aufprall kam der Pkw nach links von der Fahrbahn ab und kommt auf dem angrenzenden Acker zum Stehen.

Die 57 Jahre alte Beifahrerin in dem Pkw wird leicht verletzt. An dem nicht mehr fahrtüchtigen Auto entstand auf der rechten Fahrzeugseite und an der Vorderseite ein Schaden von ca. 5.000 Euro. Der Schaden an der Front des Sprinters beträgt ca. 300 Euro.

