Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Vandalismus im Parkhaus/Zeugen gesucht

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Bislang unbekannte Täter haben in einem Parkhaus in der Knochenhauerstraße Vandalismus betrieben. Die Tatzeit erstreckt sich von Samstag, 13.04.19, 14.00 Uhr bis Sonntag, 14.04.19, 18.00 Uhr. Der oder die Täter beschädigten in dem Parkhaus Deckenelemente, Steckdosenabdeckungen, ein Türschloss und Feuerlöscherkästen. Weiterhin wurde eine Notleuchte entwendet und ein Feuerlöscher entleert. Die Schadenshöhe steht noch nicht genau fest. Wer zu diesem Vorfall Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Einbeck.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell