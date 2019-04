Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Uslar (ots)

USLAR/SCHÖNHAGEN (stüw.) Am Montag, 15.04.2019, gegen 19.10 Uhr, kam es in Schönhagen zu einem Verkehrsunfall. Eine 40-jährige Frau aus einer Uslarer Ortschaft befuhr mit ihrem Pkw in Schönhagen die Amelither Straße in Richtung Amelith. Sie beabsichtigte nach links auf ein Grundststück zu fahren und bremste ihren Pkw ab. Dies bemerkte ein hinter ihr fahrender 18-jähriger Mann aus dem Landkreis Holzminden mit seinem Pkw zu spät und fuhr auf. Der dabei entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 8.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Uslar

Pressestelle



Telefon: 05571/92600 0

Fax: 05571/92600 150

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell