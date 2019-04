Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Traktor mit Anhänger beschädigt geparktes Fahrzeug und fährt weiter

Einbeck (ots)

Einbeck(pap) Der Polizeidienststelle in Einbeck wurde am 15.04.2019 ein Verkehrsunfall mit Flucht im Einbecker Ortsteil Strodthagen angezeigt. Vorfallszeit war allerdings vermutlich bereits am Montag, 08.04.10 bzw. Dienstag, 09.04.19. Beschädigt wurde ein auf der Straße Am Billingsborn ordnungsgemäß geparkter Pkw DB. Aufgrund der vorhandenen Spuren muss ein Traktor mit einem mit Heuballen beladenen Anhänger beim Vorbeifahren den Pkw an der gesamten Fahrerseite gestreift haben, so dass dieser nicht unerheblich beschädigt wurde. Zeugen, die zu diesem Vorfall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizei Einbeck.

