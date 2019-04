Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Erneut Sachbeschädigung am Eisteich

Uslar (ots)

USLAR (stüw.) Am Montag, 15.04.2019, zwischen 16.15 Uhr und 18.00 Uhr, kam in Uslar, Eisteich am Eichholz, erneut zu einer Sachbeschädigung. Aus dem Eisteich wurde ein ca. ein Meter langes Kunststoffrohr gewaltsam entfernt. Das Rohr diente als Überlaufschutz dem kontrollierten Wasserablauf des Teiches. Das Wasser lief daraufhin aus dem Teich in den angrenzenden Bach. Der Schaden beläuft sich auf ca. 50,- Euro.

Am Eisteich kam es bereits Ende Januar zu einer Sachbeschädigung. Unbekannte Täter beschädigten am 29.01.2019 ebenfalls ein Kunststoffrohr mit gleicher Funktion. Zudem beschädigten sie ein dort aufgestelltes Verbotsschild "Betreten der Eisfläche verboten".

Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Rufnummer 05571/926000.

