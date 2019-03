Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Ca. 40.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall auf Bundesautobahn A5 bei Romrod (Vogelsbergkreis) am Dienstagmorgen (05.03.), gegen 07.00 Uhr

Niemand verletzt

Bad Hersfeld (ots)

ROMROD (Vogelsbergkreis) - Am heutigen Dienstagmorgen (05.03.), gegen 07.00 Uhr, kam es auf der Bundesautobahn A5, zwischen den Anschlussstellen Homberg/Ohm und Alsfeld-West, in Richtung Norden (Kirchheimer Dreieck),zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw und einem Sattelzug.

Zur Unfallzeit befuhren ein Sattelzug und ein Pkw (BMW) in dieser Reihenfolge den rechten Fahrstreifen. Ein Pkw-Fahrer (Ford) aus Mannheim befuhr den linken Fahrstreifen. Beim Wechseln der Fahrspur übersah ein BMW-Fahrer aus Lychen (Landkreis Uckermark) den Ford. Dieser konnte trotz sofortiger Vollbremsung und einem Ausweichmanöver nach links einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Im Anschluss prallte der Ford noch in die Mittelschutzplanken. Durch die Wucht des Aufpralls geriet der unfallverursachende BMW-Fahrer mit seinem Auto ins Schleudern und stieß noch gegen einen polnischen Sattelzug. Insgesamt beträgt der Sachschaden ca. 40.000 Euro. Glücklicher Weise wurde bei dem Verkehrsunfall niemand verletzt. In der Folge kam es im Bereich der Unfallstelle zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr.

Rückfragen bitte an:

Manfred Knoch, Pressesprecher, Tel.: 06621/932-131

Polizeipräsidium Osthessen

Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell