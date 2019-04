Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versuchter Einbruch in Toilettencontainer

Einbeck (ots)

Dassel(pap) Am Montag, 15.04.19, wurde der Polizei Einbeck ein versuchter Einbruch auf der Baustelle in Dassel bei der Paul-Gerhardt-Schule gemeldet. Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitag, 12.04.19, 14.00 Uhr bis zum Montag morgen versucht, in einen Container auf der Baustelle einzubrechen. Von den insgesamt vier dort aufgestellten Containern suchten sich die bislang unbekannten Täter den Toilettencontainer aus. An der Zugangstür konnten Spuren festgestellt werden, die auf ein gewaltsames Öffnen hindeuten. Ausserdem wurden zwei Fenster eingeschlagen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 900,- Euro.

