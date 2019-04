Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Frankenthal) -Verkehrsunfall mit 2 Leichtverletzten Personen -Zeugen gesucht-

Frankenthal (ots)

Am 07.04.2019, gegen 22.00 Uhr, überqueren 2 Fußgänger den Europaring an der für sie grünzeigenden Fußgängerampel. Ein 24-jähriger Pkw-Fahrer aus Beindersheim biegt ebenfalls bei grünzeigender Ampel von der Carl-Theodor-Straße nach rechts in den Europaring ab, hierbei übersieht er die beiden Fußgänger und es kommt zum Zusammenstoß. Hierbei werden die beiden 18- und 19-jährigen Fußgänger glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Pkw entsteht ein Schaden an der Motorhaube. Unfallursächlich dürfte in diesem Zusammenhang die Handynutzung des Pkw-Fahrers und der damit verbundenen Ablenkung während der Fahrt gewesen sein.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

