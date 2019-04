Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen

Northeim (ots)

Dassel, Ilmestraße - Dienstag, 16. April 2019, zwischen 00.30 Uhr und 01.30 Uhr

DASSEL (fal) - Bei einem Einbruch in den REWE-Markt Dassel haben Unbekannte in der Nacht zum Dienstag Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen.

Mit brachialer Gewalt öffneten die Täter eine stabile Notausgangstür. Anschließend entwendeten sie in kurzer Zeit alle im Kassenbereich gelagerten Zigarettenschachteln, die sie in einem Sack verstauten. Die Täter samt Beute flüchteten in einem Pkw, mit dem sie unerkannt vermutlich auf der Landstraße in Richtung Silberborn entkamen. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief erfolglos.

Das 2. Fachkommissariat der Polizeiinspektion Northeim hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zu einem auffälligen Pkw geben können, der zwischen 00.30 Uhr und 01.30 im Raum Dassel unterwegs war, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

