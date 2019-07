Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Wetter- 20-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt

Wetter (ots)

Ein 45-jähriger Hagener fuhr mit seinem Skoda am Sonntagmittag auf der Schwelmer Straße in Richtung Silschede. Er beabsichtigte auf der Schwelmer Straße zu wenden und nutzte dazu den neben der Fahrbahn befindlichen Seitenstreifen, um auszuholen. Beim Wendevorgang stieß er mit dem hinter ihm fahrenden Motorrad eines 20 jährigen Wetteraner zusammen. Der Motorradfahrer verletzte sich durch den Sturz schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Eine 46-jährige Beifahrerin in dem Skoda verletzte sich leicht und wurde ebenfalls mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

