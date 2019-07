Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Bandendiebstahl

Schwelm (ots)

Ein 64-jähriger Schwelmer wurde am Sonntag durch verdächtige Geräusche im Haus aufmerksam. Der Schwelmer wohnt in einem Mehrfamilienhaus an der Römerstraße. Als er seine Wohnungstür öffnete, um dem Geräusch nachzugehen, sah er zwei Personen an der Treppe zum Keller. Als die Personen den Schwelmer erblickten, verließen sie fluchtartig das Haus. Eine dritte Person sei dabei aus dem Kellerbereich gekommen und den anderen gefolgt. Die drei Personen können von dem Schwelmer so beschrieben werden:

- männlich - alle etwa 20 Jahre alt - Schwarze Haare - Vermutlich Südosteuropäer - Zwei von ihnen mit weißen Shirts, der Dritte mit einem blauen Shirt und kurzen Hosen bekleidet. Eine der Personen führt einen Rucksack bei sich.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Personen an der Hattinger Straße Ecke Metzer Straße angetroffen werden. Bei den Personen handelt es sich um einen 16-jährigen und einen 19-jährigen Hagener sowie einen 37-Jährigen ohne festen Wohnsitz in der BRD. Bei der Kontrolle wurde der Rucksack durchsucht. In dem Rucksack befanden sich eine Ast und eine Heckenschere. Die Männer wurden zur vollständigen Feststellung ihrer Identitäten zur Polizeiwache gebracht. Ob die Gegenstände aus dem Keller entwendet wurden, wird zurzeit noch geklärt.

