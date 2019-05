Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Randalierer, Unfälle, Schlägereien

Reutlingen (ots)

Alkoholisiert randaliert

In der Nacht zum Samstag ist es im Bereich eines Motorsportgeländes an der Alteburgstraße zu einer Schlägerei gekommen. Die zunächst verbalen Streitigkeiten wurden gegen 00.45 Uhr handfest fortgesetzt. Beim Eintreffen der Polizei wurden zahlreiche Personen festgestellt, unter anderem ein stark alkoholisierter, verletzter 36-jähriger Mann, der sich trotz mehrfacher Ansprache nicht beruhigte. Mehreren Personen mussten Platzverweise erteilt werden, die unter Einsatz eines Polizeihundes durchgesetzt wurden. Hierbei wurde niemand verletzt. Der 36-Jährige randalierte weiter, wurde mittels Handschließen gefesselt und mit einem Rettungswagen unter Polizeibegleitung wegen seiner Verletzungen ins Klinikum verbracht. Die eingesetzten Polizeibeamten wurden von dem 36-Jährigen bespuckt und beleidigt. Der Mann verschmutzte mit seinem eigenen Erbrochenen den Rettungswagen absichtlich und versuchte später mehrfach auf das Klinikpersonal loszugehen. Der psychische Ausnahmezustand machte eine stationäre Aufnahme notwendig. Auf staatsanwaltschaftliche Anordnung musste der Mann eine Blutprobe abgeben und wird nun wegen verschiedener Straftaten zur Anzeige gebracht.

Reutlingen (RT): Alkoholisiert gegen Rettungswagen getreten

Am frühen Samstagmorgen hat ein stark alkoholisierter 22-Jähriger vor einer Diskothek in der Emil-Adolff-Straße randaliert und gepöbelt. Kurz nach zwei Uhr wurde von Security Mitarbeitern beobachtet, wie ein betrunkener Mann gegen einen vor der Disko, wegen eines Notfalleinsatzes geparkten Rettungswagen, getreten hat. Die verständigten Polizeibeamten trafen den mit über 2 Promille alkoholisierten, aggressiven Mann in der Nähe an. Um ihn in Gewahrsam zu nehmen, war es erforderlich ihn mit Handschließen zu fesseln. Trotzdem gelang es ihm durch Tritte gegen die Fensterscheiben und die Türe den eingesetzten Streifenwagen zu beschädigen. Selbst die verständigten Angehörigen konnten ihn nicht beruhigen, sodass er die restliche Nacht in der Gewahrsamszelle des Polizeireviers verbringen musste. Am Rettungswagen entstand nach ersten Erkenntnissen kein Sachschaden.

Reutlingen (RT): Auffahrunfall durch Fahrschüler

Zu einem nicht alltäglichen Auffahrunfall ist es am Freitagnachmittag im Fehlhaldenweg gekommen. Um 15.15 Uhr fuhr ein 60-jähriger Fahrschüler, welcher das Motorradfahren erlernte, auf einen stehenden Jaguar eines ebenfalls 60-Jährigen auf. Der Fahrschüler wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von ca. 2.000 Euro.

Reutlingen (RT): Radfahrer prallt gegen Pkw-Tür

Ein Pedelecfahrer ist am Freitagnachmittag in der Kaiserstraße gegen eine offene Fahrertür eines geparkten Pkw gestoßen. Gegen 14.30 Uhr parkte eine 51-Jährige ihren Audi in der Kaiserstraße ein, verschloss ihr Cabrioverdeck und stieg aus, ohne richtig auf den rückwärtigen Verkehr zu schauen. Der 65-jährige Pedelecfahrer stürzte und wurde aufgrund seiner schweren Verletzungen stationär im Krankenhaus aufgenommen.

Dettingen/Erms (RT): Körperverletzung unter Gaststättenbesucher

Körperlich aneinander geraten sind zwei alkoholisierte Besucher einer Gaststätte in Bahnhofsnähe am frühen Samstagmorgen. Aus noch unbekannten Gründen kam es im Nebenzimmer gegen 03.35 Uhr zu einem Handgemenge zwischen den 51 und 23 Jahre alten Männern, wonach der Ältere eine leichte Verletzung im Gesicht davon trug. Eine ärztliche Versorgung war nicht notwendig. Bei den Beteiligten wurde eine Alkoholisierung von über einem Promille gemessen. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und dem genauen Tatablauf hat der Polizeiposten Bad Urach übernommen.

Esslingen (ES): Mehrere körperliche Auseinandersetzungen in Bahnhofsnähe

Mit einem Fahrradschloss zugeschlagen hat ein 41-Jähriger am Freitagabend gegen 17.30 Uhr am alten Zollamt und hierbei einen 35-Jährigen am Oberschenkel verletzt. Der Grund für die Auseinandersetzung, die gegen 18.50 Uhr nochmals aufflammte und einen erneuten Polizeieinsatz hervorrief, konnte nicht abschließend geklärt werden. Die mit über 1,5 Promille alkoholisierten Männer wurden getrennt und verließen die Örtlichkeit. Unabhängig davon gerieten um 19.45 Uhr in der Bahnhofstraße zwei Männer in Streit, wobei ein 54-Jähriger sowohl seinen 37-jährigen Kontrahenten, als auch dessen Fahrzeug mit Faustschlägen traktierte. Durch das Eingreifen eines Dritten konnten die Männer vor dem Eintreffen der alarmierten Polizeistreife getrennt werden. Das Polizeirevier Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckartenzlingen (ES): Mit über 2 Promille auf Fahrrad unterwegs

Deutlich alkoholisiert auf seinem Fahrrad unterwegs gewesen ist ein 23-Jähriger in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Stuttgarter Straße. Gegen 2.00 Uhr stürzte er auf dem abschüssigen Neckarsteg und verletzte sich hierbei leicht. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallfahrer stark unter Alkoholeinwirkung stand. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen.

Tübingen (TÜ): Nach Schlägerei in Gewahrsamszelle

Heftig gestritten und aufeinander losgegangen sind zwei Männer im Alter von 37 und 41 Jahren am Freitagabend gegen 23.10 Uhr in einer Tübinger Spielhalle. Beim Eintreffen der Polizeistreife schlug der Jüngere eine Bierflasche gegen den Kopf des Älteren. Nach Trennung der alkoholisierten Kontrahenten wurde der Ältere, nach der medizinischen Versorgung seiner leichten Verletzung, aufgrund seines fortdauernden aggressiven Verhaltens in Gewahrsam genommen.

Rückfragen bitte an:



Timo Kirschmann, PvD - Tel. 07121 / 942 - 2224



Polizeipräsidium Reutlingen

Telefon: 07121 942-0

E-Mail: reutlingen.pp.pressestelle@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell