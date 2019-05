Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Gegenverkehr übersehen; Erneut Seniorin betrogen; Einbrüche

Hohenstein (RT): Gegenverkehr übersehen

Auf etwa 11.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag auf der B 312 entstanden ist. Ein 28-Jähriger war gegen 13.30 mit seinem Audi mit Anhänger auf der Bundesstraße aus Richtung Pfronstetten herkommend unterwegs. An der Einmündung wollte er nach links in Richtung Oberstetten/Meidelstetten einbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Bernloch entgegenkommenden Opel Mokka. Dessen 63-jähriger Fahrer konnte nicht mehr schnell genug reagieren, sodass der Opel mit großer Wucht gegen den Anhänger krachte. Verletzt wurde zum Glück niemand, allerdings war der Opel nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. (cw)

Esslingen (ES): Seniorin wird Opfer von Telefonbetrügern

Kriminelle haben von Donnerstag auf Freitag eine 86-Jährige aus Esslingen um Bargeld und Wertgegenstände in Höhe von mehreren tausend Euro betrogen. Die Betrüger meldeten sich am späten Donnerstagabend telefonisch bei ihrem späteren Opfer. In einem mehrstündigen Gespräch gaben sich dabei verschiedene Personen als Kriminalbeamte aus. Mit der nahezu immer gleichen und frei erfundenen Behauptung, dass in der Nachbarschaft Einbrecher festgenommen worden wären und auch bei der Seniorin ein Einbruch unmittelbar bevorstehe, setzten die Anrufer die Frau unter Druck und erweckten bei dieser den Eindruck, dass ihr Erspartes zuhause nicht länger sicher sei. Die Kriminellen erschlichen sich so das Vertrauen der 86-Jährigen und brachten sie dazu, zwei Komplizen, die sich ebenfalls als Polizeibeamte ausgaben, mitten in der Nacht das Bargeld und die Wertgegenstände zu übergeben. Am Freitagmorgen wurde durch Angehörige der Betrug erkannt und die Polizei verständigt. Die Kriminalpolizeidirektion Esslingen hat die Ermittlungen aufgenommen.

Das Polizeipräsidium Reutlingen hat in eigens produzierten Videos einen solchen Anruf nachgestellt und gibt Tipps und Hinweise, um mögliche Opfer aber insbesondere auch die Angehörigen der oft älteren Geschädigten zu sensibilisieren.

Die Videos sind im Internet auf der Homepage des Polizeipräsidiums Reutlingen unter https://ppreutlingen.polizei-bw.de, der Facebook-Seite des Polizeipräsidiums Reutlingen unter www.Facebook.com/PolizeiReutlingen/Videos und auf Twitter bei twitter.com/PolizeiRT zu finden.

Weitere Tipps und Informationen zum Schutz vor diesen Betrügern finden sich auch unter www.polizei-beratung.de (mr)

Nürtingen (ES): Einbruch in Pfarramt

In das Pfarramt in der Vendelaustraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag eingebrochen. Zwischen 20.45 Uhr und 7.45 Uhr verschaffte sich der Einbrecher über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu einem Büroraum. Auf seiner Suche nach Wertsachen durchwühlte er sämtliche Schränke und Behältnisse. Weil dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er nach derzeitigen Erkenntnissen ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlassene Sachschaden wird mit etwa 200 Euro beziffert. Das Polizeirevier Nürtingen ermittelt. (jw)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Büro

In ein Büro in einem Wohn- und Bürogebäude in der Nauklerstraße ist ein Unbekannter am frühen Freitagmorgen eingebrochen. Gegen fünf Uhr gelangte der Einbrecher über eine möglicherweise nicht richtig verschlossene Tür ins Gebäude. Dort verschaffte er sich mit brachialer Gewalt Zutritt zu einem Büroraum. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (jw)

